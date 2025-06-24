Востоковед Долгов назвал атаки Ирана на Израиль остаточным явлением

Доктор исторических наук и востоковед Борис Долгов прокомментировал продолжение иранских ударов по Израилю после объявления перемирия. Об этом сообщил Life.ru .

По его словам, атака Ирана — ответное действие на удары США. Эксперт назвал разовые наступления Ирана остаточным явлением, отметив вероятное продолжение перемирия.

«Здесь, на мой взгляд, не стоит говорить о том, что вот эти вот удары беспилотниками, они приведут к новому витку противостояния», — заявил аналитик.

Он также указал на демонстрацию Ираном решимости защищать свои интересы на фоне ответного удара по базе Соединенных Штатов.