Востоковед Бридже заявил, что наступление Израиля в секторе Газа приведет к гуманитарному кризису

Наступление Израиля на территории сектора Газа рискует спровоцировать гуманитарный кризис, а также ухудшение отношений Тель-Авива с мусульманскими государствами. Таким мнением поделился с «Известиями» политолог Дмитрий Бридже.

«Это будет создавать большой гуманитарный кризис, и даже после удара по Катару это тоже будет создавать определенную опору для давления. То есть все больше и больше стран будут отказываться от сотрудничества с Израилем в мусульманском исламском мире», — отметил специалист.

Востоковед также добавил, что основные цели армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) могут включать перерезание ключевых магистралей и понижение активности палестинского движения ХАМАС.