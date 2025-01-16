Востоковед Балмасов: в будущем Израиль еще нанесет мощный удар по ХАМАС

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с ИА НСН высказал мнение, что в будущем Израиль еще сможет нанести удар по ХАМАС. Особенно это возможно при поддержке Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что спустя почти 15 месяцев боевых действий Израиль и ХАМАС договорились о соглашении. Первый его этап вступает в силу 19 января и продлится 42 дня.

Балмасов подчеркнул, что если противник Израиля не станет соблюдать режима прекращения огня, в будущем это станет оправданием для любой ответной атаки.

«Возможно, Нетаньяху пошел на уступку, которую потом будет использовать против оппозиции», — добавил собеседник.

Востоковед уверен, что при правлении Трампа Израиль сможет обрушиться на ХАМАС всей мощью с полноценной поддержкой.