Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с ИА НСН прокомментировал заявление Дональда Трампа, который призвал Египет и Иорданию принять большую часть населения Газы.

Собеседник считает, что расселение жителей сектора Газа может быть платой премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за прекращение огня и вывод израильских войск из анклава.

«Тем самым он (Трамп — ред.) пытается реализовать на практике положение концепции Нетаньяху относительно замирения по периметру израильских границ», — сказал Балмасов.

Сам же эксперт уверен, что даже временное переселение жителей Газы может сильно дестабилизировать ситуацию в Египте и Иордании.