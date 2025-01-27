Востоковед Балмасов: расселение жителей Газы — это плата за прекращение огня
Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с ИА НСН прокомментировал заявление Дональда Трампа, который призвал Египет и Иорданию принять большую часть населения Газы.
Собеседник считает, что расселение жителей сектора Газа может быть платой премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за прекращение огня и вывод израильских войск из анклава.
«Тем самым он (Трамп — ред.) пытается реализовать на практике положение концепции Нетаньяху относительно замирения по периметру израильских границ», — сказал Балмасов.
Сам же эксперт уверен, что даже временное переселение жителей Газы может сильно дестабилизировать ситуацию в Египте и Иордании.
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