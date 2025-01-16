Востоковед Балмасов: нарушение сделки ХАМАС обернется мощной операцией Израиля

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов предположил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может возобновить и даже расширить военную операцию в секторе Газа в ответ на малейшие нарушения соглашения о прекращении огня. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам специалиста, даже незначительное нарушение со стороны ХАМАС Нетаньяху способен использовать для продолжения боевых действий.
«Причем даже в большем масштабе», — подчеркнул востоковед.
Он также отметил, что решение о заключении перемирия было принято под давлением на Нетаньяху американской администрацией президента Джо Байдена.
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