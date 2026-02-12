Волонтер Бурыгин заявил, что Турция займется разработкой ЯО, как только оно появится у Ирана

При появлении ядерного оружия у Ирана Турция тут же займется его разработкой. Такое мнение озвучил волонтер, автор Telegram-канала «Южный дозор»Дмитрий Бурыгин в эфире радио Sputnik .

По словам эксперт, Анкара будет обеспокоена создание собственного ядерного арсенала, чтобы оставаться с Ираном на одном уровне. Речь идет не об опасениях Турции, а о конкуренции за региональное лидерство, добавил Бурыгин.

«То, что на Ближнем Востоке уже есть ядерное оружие, – это секрет Полишинеля. У Израиля припрятано достаточное количество тактических ядерных зарядов, это точно», — подчеркнул собеседник.