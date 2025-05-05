Волны землетрясения в Таджикистане дошли до Киргизии

В расположенных на юге Киргизии селах ощутили подземные толчки землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник, 5 мая, в Таджикистане. Об этом сообщила пресс-служба Института сейсмологии Национальной академии наук Киргизии.

Сейсмологи заявили, что магнитуда землетрясения в эпицентре достигала 4,3. Очаг находился на территории Таджикистана в 29 километрах от села Кара-Тейит и в 34 километрах от села Карамык Чон-Алайского района Ошской области.

До населенных пунктов Киргизии подземные толчки дошли с магнитудой 3. По предварительным данным, в результате землетрясения никто не пострадал. Разрушений в селах, попавших в зону подземных толчков, нет.

Сейсмическая активность на границе Киргизии и Таджикистана происходит регулярно. В марте прошлого года сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3. Очаг природного явления находится на территории Таджикистана.