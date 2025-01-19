Вокзал в Граце эвакуировали из-за сообщения с угрозой

Полиция вывела людей с вокзала австрийского Граца из-за сообщения с угрозой

Полицейские эвакуировали людей с главного вокзала австрийского города Грац. Экстренные меры приняли из-за полученного сообщения с угрозой, сообщила полиция федеральной земли Штирия в социальной сети Bluesky .

«Сейчас на центральном вокзале в Граце проводится крупная полицейская операция. Вокзал эвакуируют, подъезд к нему перекрыт», — отметили в публикации.

По данным австрийского ведомства, дополнительную информацию предоставят позже. Также устанавливается личность звонившего с угрозами.

В воскресенье полицейские эвакуировали вокзал в немецком городе Пассау из-за сообщений о заложенных бомбах, сообщала газета Bild. Железнодорожное сообщение восстановили спустя четыре часа, что привело к задержкам в расписании.

Ранее в Москве посетителей торгового центра «Филион» эвакуировали из-за угрозы взрыва. В спасательную службу поступило сообщение о том, что заминированы устройства на зарядке телефонов.