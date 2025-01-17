Военный эксперт Сивков: Британия имеет низкий военно-технический потенциал

Военный эксперт Константин Сивков оценил военно-технический потенциал Британии, комментируя планы страны рассмотреть возможность размещения военных баз на территории Украины. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам специалиста, для развития в данном направлении необходима научно-техническая и промышленная база, а также соответствующие кадры. В настоящее время европейское государство не обладает такими ресурсами, добавил эксперт.

«Складывать в военный бюджет можно хоть тонны фантиков или так называемых фунтов стерлингов. Но из фунтов стерлингов танк не слепишь, ракету не построишь», — заявил Сивков.

Он также раскритиковал военную технику Великобритании, напомнив, что, например, используемые Соединенным Королевском баллистические ракеты были сделаны в США.