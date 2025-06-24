Военный эксперт Шкурлатов усомнился в «вечном мире» между Ираном и Израилем

Военный эксперт Роман Шкурлатов в интервью телеканалу «Звезда» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о достижении «вечного мира» между Ираном и Израилем. Шкурлатов выразил сомнения в жизнеспособности такого соглашения, подчеркнув, что исторический антагонизм между двумя странами делает достижение прочного мира маловероятным.

Эксперт обратил внимание на то, что доктрины Ирана и Израиля включают взаимоисключающие цели: одна страна считает своей задачей уничтожение другой, а другая чувствует себя окруженной врагами. В таких условиях, по мнению Шкурлатова, достижение устойчивого мира представляется невозможным.

Шкурлатов добавил, что инициатива Трампа была вызвана необходимостью компенсировать неудачу на украинском направлении.