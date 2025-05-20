Военный эксперт Рожин заявил, что РФ и Украина могут обсудить численность ВСУ
Военный эксперт Борис Рожин высказался в эфире радиостанции Sputnik о вопросах, которые могут затронуть на переговорах России с Украиной по урегулирования конфликта.
По мнению Рожина, обсуждение территориальных вопросов осложняется действующими правовыми нормами.
«Когда речь заходит о территориях, которые по закону являются российскими, тут, скажем так, возможности для маневра ограничены Конституцией», — добавил специалист.
Эксперт обозначил ключевые темы: численность вооруженных сил Украины, количество и дальнобойность вооружений, порядок постконфликтного обустройства государства и вопросы обмена военнопленными.