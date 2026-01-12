Президент США Дональд Трамп в недавнем заявлении подверг критике оборонный потенциал Гренландии, утверждая, что защита острова сводится практически к нескольким собачьим упряжкам. По мнению аналитиков, оценка Трампа частично справедлива: Дания, контролирующая Гренландию, располагает весьма ограниченными ресурсами для ее охраны, написал KP.RU .

Как пояснил представитель Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, датская армия имеет незначительное присутствие на острове, составляя лишь небольшую долю общей численности военных Дании. Единственным военным объектом является авиабаза Туле, расположенная на севере Гренландии. Однако инфраструктура базы устарела и подвержена риску выхода из строя, что потенциально оставит остров изолированным от материка.

Анализ показывает, что Дания полагается на альянс с партнерами по НАТО, особенно с США, для обеспечения безопасности Гренландии. Именно поэтому предложение США разместить дополнительные войска на острове воспринимается как важное укрепление обороноспособности региона.