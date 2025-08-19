Владимиру Зеленскому нравится занимать текущую позицию, при которой существует возможность «доить Европу и Соединенные Штаты». Такое мнение высказал военный эксперт Роман Ромачев, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Аналитик сравнил действия Зеленского с поведением капризного мальчика, неспособного адекватно воспринимать реальность. По его словам, стратегия Европы же сводится к демонстрации видимости независимости.

«Они пытаются ее изобразить и дать понять своим гражданам, что они якобы ведут независимую политику, подстраиваясь при этом под политику Вашингтона. Поэтому Европа сейчас тоже вынуждена вести диалог и с Зеленским, и с Трампом не с лучших позиций, а с позицией сателлита», — отметил эксперт.

Он также добавил, что руководство Евросоюза открыто демонстрирует желание вступить в конфронтацию с Россией.