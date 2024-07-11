Военный эксперт Матвийчук заявил, что у Запада заканчиваются резервы для поставок оружия Украине

Российский военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с изданием Lenta.ru заявил, что у западных стран постепенно заканчиваются резервы для поставок оружия Украине. Он считает, что в скором времени они могут прекратиться.

«Западу нужно либо снимать требуемые вооружения уже с собственных складов, либо производить новые», — сказал полковник в отставке.

При этом Матвейчук указал на то, что Запад не желает наращивать массовое производство оружия. Эта мера требует переориентации экономики, да и отдавать свои вооружения небезопасно, добавил он.

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