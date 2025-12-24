Военный эксперт Литовкин сообщил, что фантазии Трампа по линкорам вызывают вопросы

Президент США Дональд Трамп заявил о планах по созданию линкоров класса Trump водоизмещением порядка 30-40 тысяч тонн. Каждый корабль хотят оснастить мощнейшим арсеналом вооружения. В беседе с ОТР ситуацию прокомментировал военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин.

Эксперт пояснил, что фантазии американского лидера вызывают вопросы, и указал на отсутствие реальных проектов самих кораблей, заводов, способных их построить, и необходимого числа специалистов.

«То, что Трамп тогда раззвонил, разрекламировал, — это еще, по русской поговорке, „обещать — не значит жениться“, — подчеркнул аналитик.

Он также обратил внимание на скромный бюджет проекта — 26 миллиардов долларов (более двух триллионов рублей). При этом стоимость только одного авианосца оценивается в 10 миллиардов долларов (около 780 миллиардов рублей).