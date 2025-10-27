Военный эксперт Леонков заявил, что около 90% атомных подводных лодок ВМС США не могут находиться в море более 3 дней

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru заявил, что около 90% атомных подводных лодок ВМС США не могут находиться в море более трех дней из-за нехватки топлива. По его словам, США не разработали технологии дозаправки подводных лодок, что стало серьезной уязвимостью флота.

Леонков отметил, что атомные реакторы на американских подлодках надежны, но топливо в них исчерпывается быстро, и необходимо проводить регулярную дозаправку. Изначально конструкция позволяла пополнять запасы горючего, но технология была утрачена, что привело к необходимости длительного нахождения лодок в портах.

Эксперт подчеркнул, что текущая ситуация с флотом не представляет серьезной угрозы для обороноспособности США, так как всего около 10% подводных лодок находится в море одновременно. Современные подлодки типа Virginia способны патрулировать большие глубины и обеспечивать безопасность у берегов России.