Военный эксперт Леонков назвал решение Китая о редкоземельных металлах ударом по ВПК США

Экспортное ограничение поставок редкоземельных металлов из Китая способно существенно повлиять на американский военно-промышленный комплекс (ВПК). Такое мнение озвучил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT .

Как пояснил специалист, эти материалы незаменимы в создании изделий высоких технологий.

«Это ракетные и авиационные двигатели, изготовление корпусов для больших перегрузок. Эти металлы присутствуют во всех комплексах ПВО и в ракетном вооружении», — отметил аналитик.

По его словам, особенно важны редкоземельные элементы для электронной промышленности. Так, пострадают технология «Стелс» и истребители F-35.