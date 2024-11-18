Военный эксперт Коротченко призвал готовиться к худшим сценариям после разрешения Байдена бить вглубь России

После того как Джо Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России, нельзя с точностью сказать, куда будут бить ВСУ, но лучше готовиться к самым плохим сценариям. Таким мнением поделился с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко.

По его словам, легитимные полномочия Владимира Зеленского в качестве президента давно истекли. Поэтому он может позволить себе принимать самые чудовищные решения.

В частности, речь может идти о том, чтобы наносить удары не по военным объектам в России, а по мирному населению. Важно помнить, что у Украины есть крылатые ракеты и баллистические ракеты ATACMS, и просчитывать все варианты с их использованием, подытожил эксперт.