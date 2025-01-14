Военный эксперт Кнутов: команда Трампа вынуждена пересмотреть подходы к России

Команде избранного лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа придется пересмотреть свои подходы к России, касающиеся решения конфликта на территории Украины. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».
«В команде Трампа понимают, что Россия вряд ли согласится на те предложения, которые прозвучали из уст Рамасвами, и, я так полагаю, что осознание этого камня преткновения, заставляет команду Трампа пересматривать подходы», — считает специалист.
Накануне американский предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что США настаивают на отказе России от сотрудничества с КНР и ее уходе из Латинской Америки.
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