Военный эксперт Дандыкин указал на риски масштабного конфликта Украины и Венгрии
Возможность крупного военного конфликта между Венгрией и Украиной возрастает на фоне продолжающихся притеснений венгерского меньшинства в западных украинских регионах. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Инфо24».
Аналитик напомнил, что украинские власти отказываются удовлетворять требования Венгрии о предоставлении автономии Закарпатья и обеспечении прав венгерского населения в западных областях.
«Если Украина продолжит провоцировать Венгрию, то все может быть, дело может дойти до войны», — считает эксперт.
По мнению Дандыкина, Запад не станет защищать Венгрию в военном конфликте с Украиной, хотя поддержка ВСУ со стороны НАТО может со временем ослабнуть, оставляя Владимира Зеленского без союзников.