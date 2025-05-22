Возможность крупного военного конфликта между Венгрией и Украиной возрастает на фоне продолжающихся притеснений венгерского меньшинства в западных украинских регионах. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с « Инфо24 ».

Аналитик напомнил, что украинские власти отказываются удовлетворять требования Венгрии о предоставлении автономии Закарпатья и обеспечении прав венгерского населения в западных областях.

«Если Украина продолжит провоцировать Венгрию, то все может быть, дело может дойти до войны», — считает эксперт.

По мнению Дандыкина, Запад не станет защищать Венгрию в военном конфликте с Украиной, хотя поддержка ВСУ со стороны НАТО может со временем ослабнуть, оставляя Владимира Зеленского без союзников.