Военный эксперт Дандыкин сообщил о вероятности нахождения американских подлодок в районе российско-китайских учений

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Ридусом» предположил, что американские атомные подводные лодки, о которых говорил президент Дональд Трамп, могут находиться в районе Японского моря, где проходят российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2025».

«Вполне вероятно, что лодки сейчас находятся в районе Японского моря, где проводятся российско-китайские военно-морские учения „Морское взаимодействие — 2025“», — сказал он.

Другие возможные районы дислокации — Средиземное море и Северный Ледовитый океан. Официального подтверждения информации пока нет.