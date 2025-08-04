Военный эксперт Дандыкин сообщил о вероятности нахождения американских подлодок в районе российско-китайских учений

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Ридусом» предположил, что американские атомные подводные лодки, о которых говорил президент Дональд Трамп, могут находиться в районе Японского моря, где проходят российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2025».
«Вполне вероятно, что лодки сейчас находятся в районе Японского моря, где проводятся российско-китайские военно-морские учения „Морское взаимодействие — 2025“», — сказал он.
Другие возможные районы дислокации — Средиземное море и Северный Ледовитый океан. Официального подтверждения информации пока нет.
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