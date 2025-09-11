Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Инфо24» рассказал, почему жалобы Швеции на недостаточную готовность Европы к возможному конфликту с Россией стали результатом ошибочного шага по присоединению к НАТО.

По мнению специалиста, вступление в альянс обернулось потерей суверенитета и превращением в потенциальные мишени для нападения со стороны Запада.

«Я думаю, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало величайшим обманом, так как эти страны ничего не получили, кроме проблем. Они лишились суверенитета, подставили себя под удар, но так и не обрели безопасность», — отметил Дандыкин.

Он также напомнил исторические события прошлого, отметив, что вхождение в НАТО лишь усугубляет риск военного столкновения. Капитан подчеркнул, что лучшее решение для Стокгольма — вернуться к нейтралитету, хотя сделать это крайне сложно ввиду жестких условий НАТО.