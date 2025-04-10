Военный эксперт Дандыкин назвал слова Трампа о наличии мощного оружия обычной рекламой

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Инфо 24» назвал заявление президента США Дональда Трампа о наличии самого мощного оружия в мире обычной рекламой.

Он отметил, что если бы американцы действительно обладали таким оружием, российская разведка и военное руководство наверняка знали бы об этом. Дандыкин напомнил, что подобные громкие заявления Трамп делал и раньше, например, говоря о «супер-пупер» ракете. Однако, по его словам, известно, что у США возникли серьезные проблемы с разработкой гиперзвуковых ракет, поэтому конкретизировать, о чем именно идет речь, сложно.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты располагают самым мощным оружием в мире, о существовании которого никто не подозревает. Однако подробности о данном оружии он не раскрыл.