Военный эксперт Дандыкин: Франция повременит с отправкой войск на Украину

Франция не будет торопиться с отправкой войск на территорию Украины, так как она осознает все последствия этого шага, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с сайтом «Инфо24» .

Накануне французский лидер Эммануэль Макрон объявил о мобилизации большого количества молодых добровольцев в армию страны. Этот шаг связан с тем, что безопасность Европы якобы находится под угрозой.

«Я думаю, что эти слова Макрона являются реакцией на заявление Трампа, который на три месяца приостановил поставки вооружения Украине, а также призвал НАТО увеличить объемы военной помощи Киеву», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе войска Франции все же могут появиться в зоне украинского конфликта.