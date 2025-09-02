Военный эксперт Беляев назвал скандал с самолетом фон дер Ляйен попыткой очернить имидж РФ

Скандал с самолетом, перевозившим главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, направлен на формирование негативного фона вокруг новостей по успешному проведению саммита ШОС в КНР. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Беляев, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам аналитика, возникновение скандала и сопровождающие его спекуляции служат инструментом давления на Китай и одновременно стараются сформировать неблагоприятный образ России.

«В течение менее чем суток сами же европейские структуры, включая сервис Flightradar и болгарские власти, подтвердили, что проблем с навигацией не было», — напомнил специалист.

Он подчеркнул, что подобная практика служит частью низкосортной пропаганды, нацеленной на очернение имиджа России и КНР.