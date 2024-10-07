Военный эксперт Артамонов: призыв президента Франции Макрона к Израилю — попытка «набить» очки
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль прекратить огонь в Ливане и секторе Газа. В эфире программы «Изолента live» ситуацию прокомментировал военный эксперт Александр Артамонов.
По его мнению, высказывание французского лидера является попыткой поднять свой статус.
«В любой потере нужно набить себе очки, сказать что-то правильное, чтобы арабские предместья восприняли так, как надо», — пояснил специалист.
Он также напомнил, что сейчас рейтинг политика приближается к историческому минимуму. На взгляд Артамонова, именно поэтому Макрон вынужден сотрудничать определенным образом с новым электоратом, добавила радиостанция Sputnik.