Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль прекратить огонь в Ливане и секторе Газа. В эфире программы « Изолента live » ситуацию прокомментировал военный эксперт Александр Артамонов.

По его мнению, высказывание французского лидера является попыткой поднять свой статус.

«В любой потере нужно набить себе очки, сказать что-то правильное, чтобы арабские предместья восприняли так, как надо», — пояснил специалист.

Он также напомнил, что сейчас рейтинг политика приближается к историческому минимуму. На взгляд Артамонова, именно поэтому Макрон вынужден сотрудничать определенным образом с новым электоратом, добавила радиостанция Sputnik.