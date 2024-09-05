Военный эксперт Артамонов: Франция и США не получат доступ к Telegram через задержание Дурова

Ни американцам, ни французам не удастся получить доступ к Telegram через задержание Павла Дурова. Вероятность того, что Запад завладеет данными мессенджера, крайне мала, рассказал военный эксперт Александр Артамонов, сообщил Life.

По его словам, Дуров в основном занимается продвижением мессенджера и маркетинговой стратегией. Всю техническую часть курирует его брат Николай, именно он является программистом. Кроме того, у команды наверняка есть особый протокол на случай ЧП.

В целом задержание объясняется желанием Запада иметь особое влияние над бизнесменом, который общается с влиятельными людьми в мире, отметил Артамонов.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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