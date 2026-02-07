Военный эксперт Анпилогов заявил, что России следует требовать особый статус Одессы

Желание Украины добиться гарантий безопасности для Одессы обусловлено ее важностью как транспортного узла и опорного пункта для доставки грузов и военной техники. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с сайтом «Взгляд» .

По его словам, повышенный интерес к обеспечению безопасности города связан с географией. Еще один фактор — экономический.

«Весь зерновой экспорт идет через этот регион. Например, импорт нефтепродуктов в достаточных объемах можно организовать только через Одессу», — объяснил аналитик.

Он счел необходимым определить особый статус региона и демилитаризировать его, чтобы предотвратить возможные риски.