«Военная хроника» исследовала происхождение финансовых средств, поступающих к американскому сенатору Линдси Грэму*. Об этом сообщил RT .

По данным аналитиков, значительную часть доходов Грэма* составляют взносы от ведущих оборонных компаний США. Так, с 2019 по 2024 год крупную сумму направила сенатору организация Boeing Co.

«Как законодатель, тесно связанный с вопросами национальной безопасности, Грэм получал деньги, например, от Lockheed Martin и Northrop Grumman», — сказано в сообщении.

Кроме того, среди источников финансирования значится Министерство обороны Соединенных Штатов.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.