Власти Вьетнама сняли ограничения на количество детей в семьях

Правительство Вьетнама приняло решение об отмене ранее действовавших норм, регулирующих максимальное количество детей в семьях. Об этом сообщила Национальная Служба Новостей со ссылкой на «Туой че».

Согласно новым правилам, семьи и отдельные граждане теперь могут самостоятельно решать, сколько детей они хотят иметь, учитывая свои возможности и условия жизни. Это значительное изменение в демографической политике страны, направленное на устранение региональных дисбалансов и поддержку различных социальных групп.

Ранее законодательство предусматривало ограничение на двух детей в семье, за исключением отдельных случаев, разрешенных властями. Министерство здравоохранения Вьетнама подчеркивает, что новые меры призваны способствовать более равномерному распределению населения и улучшению демографической ситуации.