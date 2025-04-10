Власти Москвы анонсировали расширение сотрудничества с Сан-Паулу

Российская столица и бразильский город Сан-Паулу договорились о расширении сотрудничества в области развития речного электротранспорта. Об этом сообщила « Москва.ру » со ссылкой на данные городского департамента транспорта.

Согласно меморандуму, российская сторона разработает электросудно для мегаполиса Бразилии. Помимо этого, планируется совместная работа по созданию экологически чистого транспорта на электротяге и организация пассажирских перевозок по воде. Также предусмотрен обмен знаниями, включая сферу цифровых технологий для оплаты проезда.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подписал документ от Москвы, а муниципальный секретарь Анжела Видал Мартинс Гандра — от Сан-Паулу.