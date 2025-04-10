Власти Москвы анонсировали расширение сотрудничества с Сан-Паулу

Российская столица и бразильский город Сан-Паулу договорились о расширении сотрудничества в области развития речного электротранспорта. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на данные городского департамента транспорта.

Согласно меморандуму, российская сторона разработает электросудно для мегаполиса Бразилии. Помимо этого, планируется совместная работа по созданию экологически чистого транспорта на электротяге и организация пассажирских перевозок по воде. Также предусмотрен обмен знаниями, включая сферу цифровых технологий для оплаты проезда.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подписал документ от Москвы, а муниципальный секретарь Анжела Видал Мартинс Гандра — от Сан-Паулу.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте