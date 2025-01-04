Власти Молдавии назвали стабильной ситуацию в энергосекторе без российского газа

Кабмин Молдавии: сбоев в работе электросетей, поставках газа и тепла не возникло

Запасы электроэнергии в Молдавии за счет поставок по коммерческим контрактам полностью покрывают потребности потребителей. Сбоев в подаче природного газа или тепла за последние сутки в республике не зарегистрировали. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства Молдавии отчете кризисного центра .

Чиновники подчеркнули, что запасов электричества хватает, но для того, чтобы не произошел сбой системы, потребителей призвали снизить потребление энергии в пиковые часы нагрузки: с 09:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

«Как в секторе природного газа, так и в секторе тепловой энергии в течение суток не зарегистрировали ни повреждений, ни инцидентов», — говорится в сообщении.

Покрывающую часть потребности республики в электроснабжении Кучурганскую электростанцию обеспечили углем. До конца января запасы топлива вырастут для обеспечения работы объекта на срок более 50 дней.

Молдавия осталась без российского газа после прекращения транзита через территорию Украины. Республика покрыла дефицит топлива за счет поставок из Болгарии, которое получила по Трансбалканскому коридору. Нехватку электричества республика компенсировала коммерческими контрактами с Румынией, а также договорилась с Украиной о передаче ночных избытков энергии.

Сильнее всего от прекращения транзита газа пострадала Приднестровская Молдавская Республика. В регионе прекратили работу все предприятия промышленного сектора, несколько десятков жилых домов остались без отопления и горячей воды. Президент непризнанной республики Вадим Красносельский пообещал, что обеспечит всех граждан дровами.