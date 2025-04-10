Власти Казахстана подтвердили особое отношение ко Дню Победы: более 2000 мероприятий к 80-летию Великой Победы

В Казахстане подчеркивают неизменную значимость Дня Победы и памяти о подвиге народов в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил государственный советник Ерлан Карин в ходе обсуждения вопросов внутренней политики с участниками Национального курултая.

«Одним из наших главных принципов остается целостный подход к истории: разные периоды нельзя противопоставлять — это части одного общего наследия. В целом казахстанское общество демонстрирует уважительное и конструктивное отношение к исторической памяти», — отметил Карин.

Он подчеркнул, что отношение ко Дню Победы в Казахстане всегда было и остается особым. В преддверии 80-летнего юбилея Победы утвержден комплексный План мероприятий, включающий 94 пункта и предусматривающий более двух тысяч акций и событий по всей стране.

Также реализуются региональные планы, направленные на сохранение памяти о героях. «Каждый год десятки школ и сотни улиц получают имена участников войны. Это системная работа, и она будет продолжена», — добавил советник президента.