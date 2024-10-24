Вице-премьер Сербии Вулин отметил, что БРИКС привлекает экономической направленностью
Привлекательность присоединения к БРИКС заключается именно в экономической направленности организации. Об этом RT сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Он сравнил организацию с ЕС и заметил, что у Евросоюза всего имеется какая-то политическая цель, БРИКС же представляет собой платформу экономического альянса.
«В БРИКС от вас ничего не просят, а предлагают совершенно новый мир», — сообщил Вулин.
В организациии никто не попросит Сербию признать Косово, отказаться от Республики Сербской или наложить санкции на какое-либо государство, добавил он.
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