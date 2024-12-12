Венгерский журналист Штир заявил об изменении политических элит в Европе

Сейчас в европейских обществах происходит усиление сил, выступающих против украинского конфликта и поддержки Киева. На этом фоне начинают обостряться внутренние кризисы Европы. Об этом заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью ИА НСН .

«Из-за этого Урсула фон дер Ляйен и ряд других политиков постепенно, но потеряют вес. Усилятся те люди, те политики, которые против этого сумасшествия», — считает эксперт.

Он отметил, что политические европейские элиты уже начали меняться. Сейчас Европа не в состоянии решить собственные проблемы, что явно ощущается в обществе. За счет этого ослабляется социальная политика европейских стран и снижается уровень их конкурентоспособности, подчеркнул Штир.