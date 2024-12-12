Венгерский журналист Штир заявил об изменении политических элит в Европе

Сейчас в европейских обществах происходит усиление сил, выступающих против украинского конфликта и поддержки Киева. На этом фоне начинают обостряться внутренние кризисы Европы. Об этом заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью ИА НСН.
«Из-за этого Урсула фон дер Ляйен и ряд других политиков постепенно, но потеряют вес. Усилятся те люди, те политики, которые против этого сумасшествия», — считает эксперт.
Он отметил, что политические европейские элиты уже начали меняться. Сейчас Европа не в состоянии решить собственные проблемы, что явно ощущается в обществе. За счет этого ослабляется социальная политика европейских стран и снижается уровень их конкурентоспособности, подчеркнул Штир.
Капитальный ремонт 47 домов выполнили в Ленинском округе в 2024 году
Ведущие 360.ru ответят подписчикам на злобные комментарии в новом «Охейтительном шоу»
Около 40 мусорных баков обновили в Подмосковье за неделю
Участников украинской секты «Аллатра» задержали в Москве и Подмосковье
США предупредили еще об одном сигнале «Орешником»
Станислава Шевченко переизбрали на пост президента Всероссийской федерации волейбола
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте