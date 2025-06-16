СВР: Британия и Украина сотрудничали при организации недавних терактов в России

Великобритания и Украина активно взаимодействовали при организации недавних ударов по аэродромам ВС России, а также терактов на железных дорогах в Курской и Брянской областях. Об этом сообщила Служба внешней разведки .

По данным СВР, при осуществлении подрывных акций их оперативным обеспечением и разработкой занимается британская сторона, а непосредственные исполнители — сотрудники спецслужб Украины и их агентура.

«Такой механизм использовался при организации терактов на железной дороге в Курской и Брянской областях, а также ударов по аэродромам 1 июня», — добавили в пресс-бюро службы.

В СВР отметили, что совместно с британцами Украина в настоящее время готовит провокации в акватории Балтийского моря, уточнил RT. Один из сценариев предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на американский корабль. Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя, подчеркнули в пресс-бюро.