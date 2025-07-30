Экс-глава ЦРУ Клэппер заявил, что RT смотрят больше американцев, чем CNN
Даже высокопоставленные американские чиновники признают: аудиторию телеканала RT в США смотрят больше зрителей, чем CNN. Об этом заявил ведущий Рик Санчес.
Он привел цитату бывшего главы ЦРУ Джеймса Клэппера, который подтвердил, что телеканал RT в Соединенных Штатах имеет большую популярность.
«У RT — контролируемого российскими властями СМИ — в этой стране аудитория больше, чем у этого телеканала», — напомнил высказывание Санчес.
По словам ведущего, он специально вернулся к этому фрагменту интервью, чтобы убедиться в правильности услышанного.
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