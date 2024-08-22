Вдова экс-президента Ирана Раиси: западные СМИ создали стране «пугающий имидж»

Вдова погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси Джамиле Аламолхода впервые побеседовала со СМИ. В интервью RT она объяснила, что уверена в честности этого телеканала.

По словам вдовы иранского лидера, западные средства массовой информации создали стране «пугающий имидж, ореол неразвитости». Таким образом Запад пытается настроить жителей республики против властей, считает Аламолхода.

Она также отметила, что Соединенные Штаты намереваются стандартизировать всех по своим правилам, преследуя тех, кто этого не принимает.