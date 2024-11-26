«Вашингтон остался без руля». В США высказали тревогу за состояние Байдена

До инаугурации президента Дональда Трампа США и НАТО фактически остаются без нормального руководства, потому что действующий президент Джо Байден не вызывает у американцев ничего, кроме тревоги. Такую точку зрения высказал американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подктасте Judging Freedom .

«Сейчас Вашингтон остался без руля. Никто точно не знает, находится ли президент Байден в должной физической или умственной форме, потому что мы попросту не слышим его. При этом мы видим признаки, вызывающие сильную тревогу о его состоянии, как мне кажется», — заявил Сакс.

По мнению профессора, в США и в НАТО сейчас нет дееспособного руководства, которое должно быть, как в стране, так и у альянса.

«Мы не знаем, кто принимает решение в Соединенных Штатах. Вот, что в самом деле вызывает тревогу», — добавил американский профессор.

Сакс отметил, что президент Байден так и не объяснил американскому обществу, зачем он принял решение разрешить Украине использовать для ударов вглубь России американские дальнобойные ракеты ATACMS.

«Когда принимается важное решение, такое, как то, что было принято несколько дней назад (разрешение Украине использовать ATACMS для ударов по территории России — прим. ред.), как мне кажется, президент Соединенных Штатов должен обратиться к американскому народу, чтобы объяснить это решение или хотя бы развеять слухи», — подчеркнул экономист.

Байден — самый пожилой президент в истории Штатов. Он нередко попадает в неловкие ситуации. В прошлый понедельник, 18 ноября, американский лидер вновь оконфузился. После выступления на саммите G20 в Бразилии он развернулся и побрел в сторону тропического леса, перепутав направление.