В Венеции женщина врезалась в мост Риальто на угнанной лодке

В Венеции женщина угнала грузовую лодку курьерской доставки и протаранила мост Риальто. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда » со ссылкой на агентство ANSA.

Два сотрудника транспортной компании были заняты доставками, и судно осталось без присмотра. Нарушительница воспользовалась ситуацией и забралась на борт, добавил RT.

Она пересекла канал на большой скорости и врезалась в противоположную сторону, столкнувшись с тремя колоннами у основания моста. После этого женщина попыталась скрыться, но была оперативно задержана полицией.