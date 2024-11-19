В Турции предсказали судьбу плана Трампа по Украине

Аналитик Озер: план Трампа по Украине отложат до начала 2025 года

План одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта могут отложить до начала 2025 года. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

По его словам, план Трампа подразумевает заморозку с приостановкой процесса членства Украины в НАТО.

«Подготовленный командой Трампа проект примерно такой: приостановить членство Украины НАТО в долгосрочной перспективе и заморозить конфликт», — уточнил собеседник агентства.

Также Озер отметил, что решение нынешнего президента США Джо Байдена о дальнобойных ударах ВСУ по территории России связано с успехами ВС РФ на поле боя.

Ранее Трамп публично объявил, что не станет приглашать в свою команду председателя американской финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона, который называл Россию частью «оси зла» и высказывавшегося за поддержку Украины.