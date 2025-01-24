В Турции обрушилось трехэтажное здание, под завалами остались несколько человек

В провинции Конья в Турции обрушился 14-квартирный трехэтажный дом. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak .

«В центре Сельчуклу в провинции Конья обрушилось старое трехэтажное здание. <…> Поисково-спасательные команды прибыли на место происшествия», — написали авторы сообщения.

По данным газеты, из-под завалов извлекли двоих человек. Под обломками здания могут находиться еще три или четыре человека.

Причины, по которым произошло обрушение здания, власти пока не называли.

Ранее стало известно, что при пожаре в турецком отеле на горнолыжном курорте Карталкая по меньшей мере погибли 36 детей.