В Тель-Авиве ввели режим повышенной готовности после взрыва беспилотника

Фото: РИА «Новости»

Режим повышенной готовности ввели в Тель-Авиве после ночного взрыва, вызванного падением беспилотника. Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил мэр города Рон Хульдаи. По его данным, жертвой случившегося стал один человек, еще несколько жителей получили ранения.

«Война все еще здесь, она тяжела и болезненна. Муниципальные силы быстро прибыли на место и справились с инцидентом, и мы готовы к развитию событий, если оно будет», — подчеркнул Хульдаи.

Взрыв прогремел около трех часов ночи в центре города на углу улиц Бен-Йехуда и Шолом-Алейхем. Примерно в 150 метрах от места происшествия находится здание консульства США. По данным полиции, в результате погиб один человек, 10 пострадали.

В ЦАХАЛ заявили, что причиной взрыва стал БПЛА.

Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

Ефимов: москвичи более 10 тысяч раз проверили нахождение участков в границах КРТ в спецсервисе

Несколько городов на юге России остались без света из-за аварий

Замена Байдена ударит по позициям Демпартии США

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте