В США заговорили о поставке Украине еще одной батареи Patriot | 360°

15 мая 2024, 08:19
В США заговорили о поставке Украине еще одной батареи Patriot
Bloomberg: США могут передать Украине дополнительную батарею Patriot
Белый дом может поставить Украине одну дополнительную батарею Patriot. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Администрация Байдена работает над отправкой дополнительной батареи ПВО Patriot на Украину», — указали авторы материала.
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Соединенные Штаты хотят организовать эту поставку, чтобы удовлетворить потребности украинской стороны в средствах противовоздушной обороны. Союзники республики в Европе тоже работают над планами по отправке дополнительных систем ПВО из своих запасов, добавили журналисты.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен накануне посетил Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским политик заверил, что вооружение из недавно одобренного конгрессом Соединенных Штатов пакета помощи уже идет в страну. Блинкен выразил надежду на то, что это оружие изменит ситуацию ВСУ на фронте.
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