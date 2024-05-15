В США заговорили о поставке Украине еще одной батареи Patriot | 360°

Мир 15 мая 2024, 08:19 В США заговорили о поставке Украине еще одной батареи Patriot Bloomberg: США могут передать Украине дополнительную батарею Patriot Philipp Schulze/dpa / Global Look Press

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Белый дом может поставить Украине одну дополнительную батарею Patriot. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Администрация Байдена работает над отправкой дополнительной батареи ПВО Patriot на Украину», — указали авторы материала.

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Соединенные Штаты хотят организовать эту поставку, чтобы удовлетворить потребности украинской стороны в средствах противовоздушной обороны. Союзники республики в Европе тоже работают над планами по отправке дополнительных систем ПВО из своих запасов, добавили журналисты.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен накануне посетил Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским политик заверил, что вооружение из недавно одобренного конгрессом Соединенных Штатов пакета помощи уже идет в страну. Блинкен выразил надежду на то, что это оружие изменит ситуацию ВСУ на фронте.