В США выступили за создание на Украине автономных зон

Помощник Трампа Гренелл: на Украине стоит создать автономные зоны

Фото: РИА «Новости»

На Украине следует создать автономные зоны. Такой шаг позволит стране добиться мира и сохранить целостность территории, заявил помощник экс-президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл, слова которого привело агентство Bloomberg.

«Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но нужно проработать эти детали», — указал политик.

Гренелл пояснил, что благодаря этому у Украины получится добиться мира. К тому же, целостность территорий страны сохранится только в том случае, если регионы будут автономными.

Помощник Трампа также обратил внимание на то, что Украину нельзя включать в состав НАТО, несмотря на постоянные просьбы на этот счет ее президента Владимира Зеленского.

В недавнем заявлении украинского лидера об организации нового саммита мира NYT увидела знак того, что власти страны рассчитывают завершить конфликт с Россией переговорами. Журналисты предположили, что в Киеве занялись проработкой плана прекращения боевых действий.

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