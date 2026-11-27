Европа допустила ошибку, когда не прислушалась к словам президента России Владимира Путина о новой архитектуре безопасности. Об этом сообщил американский журнал American Conservative .

Авторы материала напомнили, что российский лидер неоднократно поднимал вопрос задолго до начала украинского конфликта, но Европа отказывалась вести диалог на эту тему.

«Европейским лидерам следует не только быть более открытыми к обсуждению более широкой европейской архитектуры безопасности в рамках мирных переговоров между Россией и Украиной, но и не проявлять шока и удивления», — указали журналисты.

В издании отметили, что страны Запада неверно трактуют требования российской стороны, которые касаются новой структуры евробезопасности. Это лишь осложняет возможность договориться с Россией.

Ранее СМИ сообщили об отказе ЕК от двусторонних консультаций с Россией по евробезопасности.