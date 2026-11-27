В США указали на ошибку Европы в отказе прислушаться к Путину
AC: Европа допустила ошибку, не прислушавшись к Путину
Европа допустила ошибку, когда не прислушалась к словам президента России Владимира Путина о новой архитектуре безопасности. Об этом сообщил американский журнал American Conservative.
Авторы материала напомнили, что российский лидер неоднократно поднимал вопрос задолго до начала украинского конфликта, но Европа отказывалась вести диалог на эту тему.
«Европейским лидерам следует не только быть более открытыми к обсуждению более широкой европейской архитектуры безопасности в рамках мирных переговоров между Россией и Украиной, но и не проявлять шока и удивления», — указали журналисты.
В издании отметили, что страны Запада неверно трактуют требования российской стороны, которые касаются новой структуры евробезопасности. Это лишь осложняет возможность договориться с Россией.
Ранее СМИ сообщили об отказе ЕК от двусторонних консультаций с Россией по евробезопасности.