В США прокурор показал коллеге обнаженные фотографии любовницы помощника шерифа

В США окружной прокурор Джим Карпентер искал компромат на помощника шерифа, а обнаружил обнаженные фотографии его возлюбленной Хейли Олсон. Об этом сообщило издание The Oregonian .

Хейли Олсон — владелица легального магазина марихуаны в Орегоне. В 2019 году ее арестовали в Айдахо, где марихуана по-прежнему запрещена, за хранение наркотических веществ. Во время ареста женщина призналась, что состоит в отношениях с помощником шерифа Тайлером Смитом. Подписала согласие на изучение данных со своего телефона, и полиция скопировала их на флешку. Позже все обвинения с нее были сняты, и ее признали невиновной.

Шериф округа Грант, Гленн Палмер, случайно узнал об этом. Ему стало интересно, нет ли в телефоне жертвы компромата на него. Он обратился за помощью к полиции Айдахо, но получил отказ. Тогда ему помог коллега, прокурор округа Грант Карпентер. Он незаконно получил флешку с файлами и, просмотрев их, нашел интимные фотографии женщины и ее партнера. По данным обвинения, он показал эти фото шерифу Палмеру.

По словам Олсон, она узнала, что в офисе шерифа Палмера обсуждают ее отношения со Смитом и даже видели интимные фотографии. Один из сотрудников признался, что рассматривал откровенные материалы на телефоне. Некоторые клиенты также намекали на эту историю. Олсон подала в суд на Карпентера, но ее иск отклонили из-за его должностного иммунитета мужчины.

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