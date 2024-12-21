В США назвали проблемы, мешающие передаче власти Трампу

В США предупредили, что передача власти новой администрации во главе с избранным президентом Дональдом Трампом может столкнуться с трудностями из-за перебоев с финансированием действующего правительства страны. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщило РИА «Новости» .

«Не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но в реальности работа по передаче власти будет ограничена», — заявила она.

По ее словам, администрация президента Джо Байдена привержена ответственной передаче власти, поэтому он сам и его команда работают над этим. При этом в случае перебоев в работе различных министерств и ведомств могут возникнуть затруднения.

Жан-Пьер добавила, что демократы продолжат «гладкую передачу власти», если республиканцы в конгрессе «прекратят грозить шатдауном».

Ранее в США сообщили, что федеральные ведомства начали готовиться к неминуемой приостановке работы американского правительства после того, как палата представителей не поддержала проект временного бюджета.