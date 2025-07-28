В США нашли важную деталь в новом заявлении Трампа о России

Подполковник Дэвис: Трампа нужно проверить на на умственные способности

Американский лидер Дональд Трамп показывает явную непоследовательность в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

Он отметил, что Трамп уже должен знать ответ российского коллеги Владимира Путина, ведь он говорил об этом во время каждого их разговора.

«Следует рассмотреть возможность того, что у Трампа могут быть какие-то когнитивные нарушения. Это иррациональное поведение. Это не похоже на связное изложение мысли или какую-либо стратегию», — сказал Дэвис.

Подполковник напомнил, что российский президент не соглашался на прекращение боевых действий, пока не будут устранены первопричины конфликта.

Дэвис считает, что «расстояние во взглядах между Россией и Украиной становится только больше», поэтому нет оснований надеяться, что Трамп сможет быстро урегулировать конфликт, не выполнив условия Путина.

Ранее глава Белого дома заявил, что недоволен результатами переговоров между Украиной с Россией из-за отсутствия видимого прогресса. Также он сообщал, что разочаровался в Путине.