В США нашли важную деталь в новом заявлении Трампа о России
Подполковник Дэвис: Трампа нужно проверить на на умственные способности
Американский лидер Дональд Трамп показывает явную непоследовательность в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
Он отметил, что Трамп уже должен знать ответ российского коллеги Владимира Путина, ведь он говорил об этом во время каждого их разговора.
«Следует рассмотреть возможность того, что у Трампа могут быть какие-то когнитивные нарушения. Это иррациональное поведение. Это не похоже на связное изложение мысли или какую-либо стратегию», — сказал Дэвис.
Подполковник напомнил, что российский президент не соглашался на прекращение боевых действий, пока не будут устранены первопричины конфликта.
Дэвис считает, что «расстояние во взглядах между Россией и Украиной становится только больше», поэтому нет оснований надеяться, что Трамп сможет быстро урегулировать конфликт, не выполнив условия Путина.
Ранее глава Белого дома заявил, что недоволен результатами переговоров между Украиной с Россией из-за отсутствия видимого прогресса. Также он сообщал, что разочаровался в Путине.