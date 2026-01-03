В США нашли мертвым пропавшего перед Новым годом мальчика

В штате Алабама в США нашли четырехлетнего мальчика, пропавшего перед Новым годом. Подробности сообщило издание People .

Тело ребенка обнаружили в двух милях от дома его отца, откуда он пропал 31 декабря. Мальчик ушел из дома, следуя за собакой — черным лабрадором Баком. Незадолго до этого его видели вместе с братом и псом недалеко от проселочной дороги.

На протяжении двух дней спасатели и волонтеры обследовали местность. Труп нашли в лесу далеко от дома. Рядом с ним находился живой Бак.

Отца мальчика задержали и обвинили в изготовлении взрывчатки и создании химической угрозы для ребенка. Расследование обоих происшествий продолжается.

